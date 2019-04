Eden Hazard absent de l'équipe de l'année en Premier League

L'association des footballeur professionnels de Premier League a publié ce jeudi son équipe de l'année. Petite surprise, Eden Hazard n'y figure pas, tout comme Mohamed Salah (Liverpool) ou Harry Kane (Tottenham), d'autres stars de la compétition. L'équipe de l'année comporte 6 joueurs de Manchester City, 4 joueurs de Liverpool et un représentant de Manchester United.



Le Belge reste toutefois en lice pour décrocher le titre de Joueur de l'Année en Angleterre. Il figure dans la liste des 6 nommés, dévoilée le 20 avril dernier. Pour la première fois depuis ... 2009, aucun belge n'est présent dans ce onze de la saison.

Depuis son arrivée en Angleterre il y a sept ans, Hazard a été nommé membre de l'équipe type de Premier League à quatre reprises. Le Diable réalise pourtant la saison la plus prolifique de sa carrière et affole les compteurs. 16 buts et 13 assists en Premier League à trois matches du terme de la saison, Hazard est tout simplement le joueur le plus décisif Outre-Manche, le "monsieur 50%" de Chelsea.

Mais à sa position d'ailier gauche, la concurrence fait rage. Raheem Sterling est lui aussi dans la forme de sa vie. Le Cityzen en est à 17 réalisations et 11 passes décisives. Sterling est surtout encore en pleine lutte acharnée pour le sacre anglais. L'international des Three Lions peut aussi se targuer d'avoir parcouru un joli chemin en Champions League (5 buts, 3 assists), de quoi le faire peser plus lourd dans la balance.

Le 11 de l'année en Premier League: : Ederson, Robertson, Laporte, Van Dijk, Alexander-Arnold, Fernandinho, Pogba, Bernardo Silva, Mané, Sterling, Aguero