Eden Hazard à Liverpool, Firmino chez les Diables: le quiz décalé de Mignolet

Simon Mignolet - © RTBF.be

Eden Hazard à Liverpool, Firmino chez les Diables : les vérités de Mignolet - Football -... Simon Mignolet était de passage en Belgique ce mercredi. Le Diable rouge ne joue presque plus en club et est barré par Thibaut Courtois en équipe nationale. A 31 ans, il prépare déjà sa reconversion. L'ancien de Saint-Trond et de Sunderland, dont l'avenir se trouve peut-être dans une tasse de café, a répondu à notre quiz un peu spécial.