Eden Hazard à l'assist mais battu pour la 1ère de Dendoncker, Origi brille encore

Liverpool s'est imposé sur la pelouse de Burnley mercredi soir (1-3) lors de la 15e journée de Premier League anglaise. Le Diable Rouge Divock Origi, prêté la saison dernière à Wolfsburg, a débuté la rencontre dans la peau d'un titulaire. Il n'avait plus commencé une rencontre pour les "Reds" depuis le 14 mai 2017 sur la pelouse de West Ham.

Origi, monté au jeu à quelques minutes du terme lors du derby de la Mersey, avait offert dimanche la victoire à Liverpool dans les ultimes secondes de la rencontre face à Everton. Son entraîneur Jurgen Klopp l'a récompensé en lui offrant une place de titulaire mercredi à Burnley. L'attaquant des Diables Rouges s'est illustré en délivrant un assist sur le but égalisateur de Milner (62), quelques minutes après l'ouverture du score de Cork (54) pour Burnley. Sorti à la 66e, Origi a ensuite vu son remplaçant Firmino inscrire le deuxième but de Liverpool trois minutes plus tard avant que Shaqiri ne fixe le score à 1-3. Steven Defour, blessé au genou, ne faisait pas partie du groupe de Burnley.

Chelsea, avec Eden Hazard toute la rencontre, s'est incliné sur la pelouse de Wolverhampton (2-1). Leander Dendoncker est monté au jeu à la 81e pour les "Wolves" alors que le score était déjà acté, il a ainsi connu ses premières minutes pour le compte de Wolverhampton en championnat. Loftus-Cheek (18) avait pourtant donné l'avantage aux Londoniens en première période, sur un assist de Hazard, mais Jimenez (59) et Jota (63) ont offert la victoire à l'équipe locale après le repos.

Tottenham, avec Toby Alderweireld sur la pelouse de Wembley, l'a emporté face à Southampton (3-1). Kane (9), Lucas (51) et Son (55) ont donné une avance de trois buts aux "Spurs" avant qu'Austin (90+3) ne réduise le score en fin de rencontre. Mousa Dembélé, blessé à la cheville, et Jan Vertonghen, suspendu, n'étaient pas sur la feuille de match.

Enfin, Fulham, avec Denis Odoi titulaire, a obtenu le point du match nul à domicile face à Leicester (1-1). Kamara (42) a ouvert le score pour les coéquipiers d'Odoi juste avant le repos avant que Maddison (74) n'égalise en seconde période.

Au classement, Liverpool (39 points) est deuxième. Tottenham (33 points) troisième, Chelsea (31 points) quatrième, Manchester United (23 points) huitième, Wolverhampton (19 points) douzième, Burnley (9 points) dix-neuvième et Fulham (9 points) vingtième et lanterne rouge.