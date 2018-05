Eden Hazard 2e meilleur dribbleur des 5 grands championnats sur les 10 dernières saisons

Les statistiques ont pris une importance majeure dans le football depuis de nombreuses années. Elles valent ce qu’elles valent, mais un chiffre a attiré notre attention : 1040. C’est le nombre de dribbles réussis par Eden Hazard au cours des dix dernières saisons. Soit 104 par saison.

Le numéro 10 épate depuis sa période lilloise. En six saisons sous la vareuse de Chelsea, le Belge de 27 ans a presque tout gagné à l’exception de la Champions League et de la FA Cup, qu’il pourrait empocher face à Manchester United le 19 mai à Wembley. Cette saison, l’ancien élément lillois a planté 20 buts et a délivré 16 passes décisives toutes compétitions confondues.

Dans les cinq grands championnats, seul Lionel Messi (1468) a fait mieux qu’Eden Hazard en terme de dribbles réussis sur les dix dernières saisons. Franck Ribéry arrive en troisième position dans ce classement (749).