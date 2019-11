Duchâtelet a trouvé un acheteur pour Charlton, club de D2 anglaise

Charlton Athletic va passer dans les mains d'un groupement financier d'Abu Dhabi, East Street Investments, a annoncé vendredi le club anglais de division 2 appartenant à Roland Duchâtelet.

L'homme d'affaires belge, 73 ans, cherchait depuis fin 2017 à vendre Chartlon Athletic dont il était devenu propriétaire au début de l'année 2014. L'accord avec East Steet Investments doit encore être avalisé par la Ligue anglaise de football qui avait d'ailleurs rejeté (pour cause de "conflit d'intérêts"), en mars dernier, l'offre de Duchâtelet de lui céder le club pour un euro symbolique.

Une proposition rejetée aussi par les supporters de Charlton qui avaient rapidement pris en grippe Roland Duchâtelet réclamant son départ à plusieurs reprises.

L'ancien agent de joueur, Matt Southall devient président de Charlton, Tahnoon Nimer et Jonathan Heller, respectivement président et CEO du groupe financier d'Abou Dhabi, en seront les directeurs. Ils ont tenu à remercier Roland Duchâtelet pour son travail à Charlton et d'avoir "facilité" la vente du club. "Il quitte le club avec des bases solides sur lesquelles nous pouvons investir et construire", peut-on lire dans le communiqué du club promu en division 2 anglaise cette saison.

Charlton Athletic occupe la 17e place sur 24 en Championship avec 23 points en 18 rencontres.

Dans son souhait de se désengager du football, Roland Duchâtelet avait déjà cédé cet été le club de division 2 d'AD Alcorcon dont il était propriétaire depuis 2014 également. Il conserve des parts, via son fils, dans le club allemand de division 3 du Carl Zeiss Iena et le club hongrois de Ujpest FC.