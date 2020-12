Du rêve au cauchemar : Benteke encore buteur avec Palace mais exclu dans la foulée

On n’y croyait plus vraiment. Auteur de 4 buts en Premier League depuis avril 2018 et absent des radars en équipe nationale, Christian Benteke traînait son spleen, bringuebalé entre le banc de touche et le terrain au sein d’une équipe de Palace qui ne semblait plus vraiment compter sur lui. Et puis….un doublé a relancé la machine.