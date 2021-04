Doublé et danse absurde : Jesse Lingard assomme un Leicester qui se réveille trop tard

West Ham recevait Leicester dans un duel important pour le podium. Les Foxes alignaient leurs trois Belges sur la pelouse mais Tielemans, Castagne et Praet ne sont pas parvenus à empêcher les Hamers de s’imposer 3-2.

Jesse Lingard, l’homme en forme de West Ham a à nouveau inscrit un doublé pour mettre les siens sur de bons rails. Cela fait désormais huit buts en neuf matchs avec West Ham pour l'Anglais. L'occasion pour lui de s'octroyer quelques petits pas de danse.

Jarrod Bowen a ensuite fait 3-0 pour enterrer tous les espoirs de Leicester. Le score aurait même pu être plus lourd mais le but d’Issa Diop a été annulé pour hors-jeu.

A la 70e, Leicester reprend espoir suite au but de Kelechi Iheanacho. Le Nigérian inscrira un doublé mais son deuxième but tombé à la 92e arrive trop tard et les hommes de Brendan Rodgers ne trouveront plus le chemin des filets par la suite. Leicester s'incline 3-2 sur la pelouse de West Ham.

Avec ce résultat, West Ham est quatrième avec 55 points et revient à un point de son adversaire du jour, toujours troisième avec 56 unités.