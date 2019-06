Djenepo rejoint Southampton et la Premier League

Moussa Djenepo ne portera plus la vareuse du Standard la saison prochaine. Le club liégeois et Southampton ont trouvé un accord et l'attaquant malien s'est engagé avec la formation de Premier League.



Formé au Yeleen Olympique, Djenepo a d'abord rejoint les Rouches sous la forme d'un prêt avant d'être transféré définitivement pour 50.000 €.



"Depuis, l’international malien a joué 61 rencontres et marqué 12 buts sous nos couleurs. Il a également remporté la Coupe de Belgique en mars 2018 ainsi que le trophée du meilleur joueur malien de 2018, l’Aigle d’Or, en décembre dernier", détaille le Standard.



Si le départ de Djenepo sera une perte sportive indéniable, le club liégeois s'apprête en réaliser une affaire en or sur le plan financier. Le montant du transfert oscille entre 12 et 20 millions €, selon les différents médias.



"Moussa est un joueur 'excitant' avec une vitesse incroyable et de bonnes capacités de finition. Nous le suivons depuis un certain temps", s'est réjoui Ralph Hasenhüttl, le coach des Saints. "Il combine ses qualités avec une bonne mentalité et il a le profil de joueur que nous voulons engager : des joueurs en début de carrière avec du talent et un gros potentiel".