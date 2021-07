Divock Origi buteur en amical avec Liverpool

La saison de Premier League n’a pas recommencé, mais les clubs se préparent déjà activement. C’est le cas de Liverpool où Origi est bien présent. L’attaquant en a profité pour inscrire un but en match amical.

Peu utilisé et en fin de contrat en 2022, Divock Origi est parti en stage en Autriche avec Liverpool. Si l’avenir du joueur sur les bords de la Mersey est incertain, le Diable Rouge a été titularisé par son entraîneur Jürgen Klopp lors d’un match amical face à Wacker Innsbruck. Et Origi s’est montré décisif dans cette rencontre qui s’est soldée sur un partage 1-1. Divock a inscrit le premier but de la partie sur penalty.

Liverpool doit encore affront Stuggart dans sa préparation. Il reste à voir de quoi sera fait l’avenir d’Origi d’ici le début du championnat. La Premier League reprend le 14 août pour les Reds se déplace à Norwich City.