Divock Origi buteur dans le dernier match de préparation de Liverpool

Divock Origi a marqué son but dans la rencontre de préparation de Liverpool contre Blackpool samedi. Les Reds ont gagné 7-2 lors de leur dernier match de préparation avant la nouvelle saison.

Blackpool, qui évolue en 3e division en Angleterre, menait à Anfield 0-2 après un peu plus d'une demi-heure. Après un but de Joël Matip (43e), le tableau d'affichage indiquait 1-2 à la mi-temps. Sadio Mané (52e) et Roberto Firmino (54e) ont marqué au début de la deuxième mi-temps. Avec un score de 3-2, Divock Origi a pu remplacer Mané à la 62e minute. Le Diable Rouge a vu Harvey Elliott (69e), Takumi Minamino (71e) et le jeune Néerlandais Sepp van den Berg (88e) aligner les buts. Origi a également réussi à marquer son but cinq minutes avant le coup de sifflet final.

Samedi prochain, Liverpool ouvrira la nouvelle saison de la Premier League contre Leeds United, promu cette saison. La semaine dernière, l'équipe de Jürgen Klopp a perdu le Community Shield contre Arsenal après les tirs au but.

Origi a renoncé en début de semaine aux matchs de la Ligue des Nations des Diables Rouges, samedi soir contre le Danemark et mardi à Bruxelles contre l'Islande. L'attaquant a estimé n'être pas assez en forme.