Diogo Jota, libre dans sa tête, et déjà indispensable à Liverpool ?

Alors celui là, peu de gens l'avaient vu venir. Parce que quand Liverpool annonce la signature onéreuse (50 millions) de Diogo Jota en toute fin de mercato estival, nombreux sont les supporters qui expriment un certain scepticisme face à l'arrivée du Portugais.

D'une part parce qu'il a coûté cher et ne vient "que" de Wolverhampton, d'autre part parce que offensivement les Reds semblent parfaitement armés avec l'inamovible triplette Mohamed Salah - Roberto Firmino - Sadio Mané.

Mi-septembre, Diogo Jota arrive donc dans la peau d'un joker de luxe, simple remplaçant potentiellement amené à bousculer les lignes, à moyen terme, en cas de bonnes performances. Rien de plus.

Mais le Portugais, parfaitement en jambes, en pleine confiance et paradoxalement libéré par ce transfert prestigieux, a vite profité des quelques opportunités que lui octroyait Jürgen Klopp. Triple buteur dans la démonstration des Reds face à l'Atalanta mardi soir (5-0), Jota en est désormais à 6 buts en l'espace de 4 matches et...249 petites minutes de jeu.

Si l'on ajoute celui contre Arsenal pour ses 10 premières minutes en rouge, il en est à 7 réalisations sur ses 10 premiers matches, du jamais vu sur les rives de la Mersey depuis les débuts de Robbie Fowler en 1993.

Firmino déjà remplacé par Jota ?

Une adaptation express qui ne surprend personne du côté de Liverpool et encore moins Jürgen Klopp : "Il était évident que physiquement, il serait au point. Techniquement, on avait vu qu'il était bon, donc il ne restait plus qu'à trouver ses marques dans un nouvel environnement, mais les gars rendent toujours cela facile pour les nouveaux."

Mardi, dans un match que Klopp avait présenté comme son "plus grand défi" depuis le début de la saison, Jota a été un poison, inscrivant trois buts et faisant preuve d'une science diabolique des appels à la limite du hors-jeu et d'une maîtrise technique remarquable.