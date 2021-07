La Tribune : Sambi Lokonga, "À Anderlecht, je suis un peu comme un ancien malgré mon jeune âge"... Sambi Lokonga a été l’un des hommes décisifs du Sporting d’Anderlecht dans l’importantissime Topper face à Bruges (2-1). Il était l’invité par Skype de La Tribune ce lundi soir et a répondu à toutes les questions de Benjamin Deceuninck et son équipe. Le match contre Bruges, la course aux PO1, son rôle de leader et un quiz sur lui et son frère Paul-José Mpoku, tout y est passé !