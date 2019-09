Deux assists et un but pour de Bruyne, triplé de Bernardo : City ridiculise Watford (8-0)

Quelle démonstration ! Intraitable, Manchester City n'a fait qu'une bouchée d'une équipe de Watford complètement dépassée par les évènements cet après-midi à l'Etihad Stadium (8-0). Toujours sur son petit nuage, Kevin de Bruyne s'est baladé entre les lignes adverses, délivrant deux assists sublimes avant de parachever son oeuvre d'une frappe surpuissante. Christian Kabasele n'est lui pas monté au jeu. Les Mancuniens effacent donc l’accroc de la semaine dernière à Norwich et pointent provisoirement au 2e rang. Leur adversaire du jour, d'une faiblesse défensive indigente à ce niveau là, est bon dernier avec deux petits points.

Le résumé du match

Après la défaite inopinée de la semaine dernière contre Norwich, on s’attendait à une réponse fulgurante de la part de Manchester City. Et les Cityzens n’ont pas mis longtemps à se mettre en évidence. Dès...la première minute de jeu, un sublime centre au cordeau de Kevin de Bruyne trouve David Silva qui bat facilement Foster et déflore la marque. 6e assist en six rencontres pour le Belge. La suite est du même acabit, les assauts se multiplient sur le but du pauvre Foster. En moins de vingt minutes, le portier visiteur doit s’avouer vaincu à quatre reprises supplémentaires (Aguëro 7’, Mahrez 12, B.Silva 15’, Otamendi 18’). Fort de cet avantage de cinq buts, les Cityzens lèvent le pied et les déferlantes sur le but des visiteurs s’atténuent. Watford met même le nez à la fenêtre mais sans parvenir à inquiéter Ederson. Mi-temps, sur le score de 5-0.

Alors qu’on pense se diriger vers une seconde période plus calme, les Mancuniens reprennent sur les chapeaux de roue. Bernardo Silva s’offre un doublé personnel d’un plat du pied limpide avant que de Bruyne ne délivre sa deuxième passe de l’après-midi en servant le même Bernardo Silva sur un plateau. Triplé donc pour le Portugais et un 7-0 net et sans bavure infligé à l’équipe de Watford. En fin de match, Kevin de Bruyne s’offrira même un but personnel d’un boulet de canon dans le plafond de Foster. 8-0, les visiteurs auront bu le calice jusqu'à la lie.

On notera qu’à bien des égards, cette rencontre restera dans les annales. Jamais une équipe n’avait mené 5-0 aussi vite dans l’histoire de la Premier League. Jamais un joueur (Kun Aguëro) n’était parvenu à inscrire six buts lors de six journées inaugurales consécutives de Premier League. Jamais une équipe anglaise n’avait inscrit six buts lors de deux rencontres consécutives contre le même adversaire (6-0 en Fa Cup en mai dernier). Jamais Manchester City n'avait gagné par un tel écart. Monstrueux, tout simplement.