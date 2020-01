Deux assists dont une merveille millimétrée pour De Bruyne contre Villa, triplé d'un "Aguero record"

Kevin De Bruyne a à nouveau frappé ! Et de quelle manière… Le Diable a délivré deux nouvelles passes décisives dont un bijou millimétré en pleine course. Il a participé à la très large victoire des Cityzens contre Aston Villa, 1-6. Il s'agit déjà des 14e et 15e assists de la saison. MAhrez a réalisé un doublé, Aguero un triplé. De Bruyne a été remplacé par Foden à la 64e.

Les hommes de Guardiola ont déroulé dans cette rencontre. Riyad Mahrez a d’abord inscrit un doublé en six minutes (18', 24') avant un but d’Aguero et un autre de Gabriel Jesus. Les deux derniers ont été bien aidés par notre compatriote. Surtout Gabriel Jesus qui a été servi sur un plateau dans le petit rectangle pas KDB pourtant placé dans un angle semblant impossible. Il a envoyé une frappe dont il a le secret… On vous laisse déguster !

Le festival a ensuite continué avec un doublé et même un triplé d'Aguero pour le 5 et 6-0. L'Argentin devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League pour un même club. Avec 177 buts, il dépasse Thierry Henry (175). Il n'est plus qu'à six unités de Wayne Rooney (183).

Villa a sauvé l'honneur sur penalty par El-Ghazi dans le temps additionnel, 1-6.