Des mi-temps plus courtes pour la reprise en Premier League ?

La Premier League a toujours l’intention de mener sa saison à son terme. Pour se faire, il faudra "caser" 92 matches dans un calendrier resserré sans prendre de risques avec la santé des différents acteurs. De nombreuses options sont envisagées comme celle de raccourcir la durée des mi-temps.



L’objectif est de retrouver les terrains mi-juin. Mais pas à n’importe quel prix ! "Les clubs ne sont pas stupides. Ils vont faire passer la sécurité en priorité. Il y a un protocole mis en place, il sera présenté. Il implique tous les experts médicaux et les experts médicaux du gouvernement", a expliqué Gordon Taylor à la BBC.



Selon le directeur général de la Professional Footballers' Association, les derniers détails devraient être réglés en fin de semaine et communiqué aux joueurs et aux managers dans les jours suivants.



Différentes idées ont été formulées. La FIFA envisage d’autoriser 5 changements plutôt que 3. En Angleterre, on veut encore aller un cran plus loin. "Les mi-temps pourraient ne pas durer 45 minutes chacune", glisse Taylor.



La mise en place de matches à huis clos dans un nombre limité de stades est aussi évoquée. Tout comme la nécessité de réaliser des tests de dépistage régulier.