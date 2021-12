Dépité, Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, baisse les bras : "Comment voulez-vous qu'on pense encore au titre?"

Les excellents débuts semblent déjà bien loins. Particulièrement convaincant en début de saison et dans les talons de Manchester City en tête de Premier League, Chelsea lâche un peu de lest depuis quelques semaines.

Nouvelle illustration en date ce mercredi où les Blues ont perdu des bêtes plumes en toute fin de match face à Brighton, malgré un but d'ouverture de Romelu Lukaku. Un partage, le 3e sur les cinq derniers matches, qui laisse un goût amer dans la bouche de Londoniens qui laissent filer le grand rival mancunien (42 points, soit -8 par rapport à City).

Dépité après ces points perdus bêtement, Thomas Tuchel, le coach des Blues, d'ordinaire plutôt placide, n'y est pas allé par quatre chemins. Pour lui, la course au titre est déjà quasiment enterrée : "Comment voulez-vous qu'on pense encore au titre ? On a 7 joueurs qui sont out à cause du coronavirus et cinq ou six autres qui seront absents plus de six semaines. Comment voulez-vous qu'on se batte pour le titre dans ces conditions ? Des groupes au complet peuvent survivre à cette période difficile mais je serais bête si je pensais encore au titre.

Blessures et coronavirus, un cocktail détonnant qui coûte pour l'instant très cher aux Blues. Et même si la situation n'est pas alarmante et que Chelsea est toujours cramponné à sa 2e place, il ne va plus falloir perdre trop de points en route, sous peine de voire la meute de poursuivants revenir. Heureusement, rare rayon de soleil à l'horizon; Romelu Lukaku est de retour. Et il semble en très grande forme.