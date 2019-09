Dennis Praet victime d'un tacle assassin, il s'en sort (heureusement) indemne

Suite de la 8e journée de Premier League ce dimanche après-midi. Leicester accueillait Newcastle et le moins que l'on puisse dire c'est que les Foxes n'ont pas fait dans la dentelle, s'imposant largement face à des Magpies dépassés. Du côté des locaux, deux Belges étaient titulaires : Youri Tielemans et Dennis Praet. Juste avant la mi-temps, le second nommé a été victime d'un tacle très dangereux de la part de Isaac Hayden, médian de Newcastle exclu dans la foulée. Grosse frayeur pour notre compatriote qui a heureusement finalement pu remonter sur la pelouse. Il a été remplacé à la 79e minute.