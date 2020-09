Denis Odoi prolonge jusqu'en 2022 avec Fulham

Denis Odoi a prolongé son contrat avec Fulham jusqu'en 2022 avec une option pour une saison supplémentaire, a annoncé lundi le club de Premier League.

"Je suis heureux car j'ai la garantie de rester au club pour cette saison et la prochaine", a déclaré Odoi. "J'aime ma vie ici et je suis content de pouvoir rester deux ans de pluy-s."

"Denis a joué un grand rôle dans nos deux montées ces dernières années", a ajouté Tony Kahn, le co-propriétaire de Fulham. "C'est un compétiteur avec une grosse éthique de travail."

Odoi, 32 ans, avait rejoint Fulham en 2016 après des passages à OHL, Saint-Trond, Anderlecht et Lokeren. Avec Fulham, il avait connu la montée en Premier League en 2018 avant de redescendre en Championship une saison plus tard. Cette saison, Fulham est remonté en Premier League et a perdu son premier match face à Arsenal (0-3) samedi. Denis Odoi avait joué les 90 minutes.