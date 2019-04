Dendoncker et Wolverhampton se jouent du United de Lukaku

Wolverhampton a battu Manchester United et l'a ralenti dans la course à la Ligue des Champions (2-1).

Les Red Devils avaient pourtant bien débuté la rencontre en ouvrant le score sur une jolie frappe de Scott McTominay (13e). Diogo Jota (25e) et un auto-but de Chris Smalling - mis sous pression par Leander Dendoncker - (77e) ont permis aux Wolves de renverser la situation. Ashley Young a été exclu pour deux cartons jaune à l'heure de jeu.



Absent avec les Diables et face à Watford, Romelu Lukaku a effectué son retour dans le onze de base. Il s'est créé deux belles occasions (une tête piquée au petit rectangle et un tir un peu trop croisé) avant de céder sa place à Anthony Martial à la 73e minute.



Leander Dendoncker, titulaire pour la onzième fois de suite, a lui joué tout le match avec son abattage habituel. Il a aussi été présent offensivement. Après une reprise non cadrée en première période (31e), il a poussé Smalling à la faute à la 77e. Une action qui a permis à Wolverhampton d'empocher les trois points.



Au classement, les "Red Devils" n'avancent pas et restent coincés à la cinquième place (61 pts). Pire, ils pourraient voir Tottenham (61 pts aussi) et Chelsea (6e avec 60 pts) s'envoler dès mercredi. "Spurs" et "Blues", qui ont donc un match en moins, affrontent respectivement Crystal Palace et Brighton.



Fulham fait l'ascenseur



Le promu Fulham a lui été relégué en deuxième division après sa lourde défaite à Watford (4-1), suivant ainsi l'exemple d'Huddersfield durant le week-end. Ni Denis Odoi, ni Christian Kabasele n'ont participé à ce match.