Dendoncker et les Wolves s'imposent contre Aston Villa, Trossard (Brighton) battu à ManU

Leander Dendoncker a disputé l'intégralité de la rencontre qui a vu les Wolves s'imposer 2-1 contre Aston Villa dimanche pour le compte de la 12e journée de Premier League.

Le Diable Rouge, 24 ans, a enchaîné son sixième match complet de suite. Devenu incontournable dans le milieu de terrain des Wolves, il a vu les siens s'imposer grâce à des buts de Ruben Neves (41e) et Raul Jimenez (85e). L'Égyptien Trezeguet, ancien joueur du RSC Anderlecht, a sauvé l'honneur des 'Villans' dans les arrêts de jeu (90e+2).

L'équipe du Portugais Nuno Espirito Santo pointe à la 8e place du classement avec 16 points grâce à ce septième match de rang sans défaite. Aston Villa, où Björn Engels ne figurait pas sur la feuille de match, est 17e (11 pts).

Simultanément, Brighton et Leandro Trossard se déplaçaient à Old Trafford pour y défier Manchester United. Les Red Devils se sont imposés 3-1 grâce à des buts d'Andreas Pereira (17e), Propper (19e, c.s.c.) et Rashford (66e). Trossard, descendu à l'heure de jeu, a vu son équipier Lewis Dunk réduire l'écart (64e).

Au classement, United est 7e avec 16 points, une longueur devant les 'Seagulls' qui sont onzièmes.