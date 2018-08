Dendoncker : "En Premier League, c'est comme si on jouait en Champions League toutes les semaines"

Leander Dendoncker a donc, à 23 ans, obtenu le transfert dont il rêvait puisqu'il évoluera cette saison en Premier League sous les couleurs de Wolverhampton. Le Diable Rouge, qui sera dans un premier temps prêté par Anderlecht avant d'obtenir son transfert définitif l'été prochain, est impatient de vivre sa première expérience à l'étranger, et dans le championnat qu'il considère comme le meilleur du monde, s'il-vous-plaît...

"A la Coupe du Monde, j'étais le seul joueur du championnat de Belgique dans l'effectif des Diables Rouges, a dévoilé Leander Dendoncker dans un entretien accordé à Wolves TV. Et à présent, me voilà en Angleterre. Je pense que la Premier League, c'est un rêve pour tout jeune joueur de football ! Je suis très heureux d'être ici, et j'espère pouvoir aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Je me réjouis de pouvoir évoluer toutes les semaines en Premier League. Mes coéquipiers en équipe nationale m'ont conseillé de rejoindre ce championnat, ils m'ont assuré que cela me rendrait meilleur. On verra, mais je suis impatient de débuter la saison."

"Wolverhampton a très bien joué la saison dernière, avec de nombreuses victoires en Championship et un football attractif, a repris l'international belge. C'est un club ambitieux, et c'est qui m'a le plus plu ici. Je suis prêt à tout donner ! Je veux m'adapter le plus vite possible pour être en mesure d'aider l'équipe. Que ce soit dans le milieu de terrain ou en défense, je jouerai là où l'entraîneur a besoin de moi. On m'a dit qu'en Premier League, c'est comme si on jouait en Champions League toutes les semaines, et je ne pense pas que c'est un mensonge. Les meilleurs joueurs du monde sont ici."