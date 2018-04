Dele Alli assomme Eden Hazard et les siens à Stamford Bridge

Les "Blues" affrontaient Tottenham ce dimanche dans le cadre de la 32ème journée en Premier League. Et ce, dans ce qui ressemblait à une dernière chance pour Chelsea de revenir sur les quatre places qualificatives pour la Ligue des champions.

Côté Spurs, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé étaient titulaires contrairement à Toby Alderweireld qui ne figurait même pas sur la feuille de match. Chez les Blues, Thibaut Courtois, pas encore totalement rétabli d'une blessure aux ischio-jambiers, était indisponible alors que l'incontournable Eden Hazard était, lui, bien présent dans le onze de base d’Antonio Conte.

Avant le coup d’envoi, les Blues étaient cinquièmes, avec cinq points de retard sur les "Spurs", assis sur le dernier strapontin pour la C1. Bref, Chelsea ne pouvait pas se permettre de chuter face aux hommes de Maurico Pochettino.

"Nous devons gagner tous les matchs, ne pas laisser de points, ne pas faire d'erreurs. Cela va être important en cette fin de saison", avait confié le coach italien des Blues, Antonio Conte, en conférence de presse.

Le message a bien été reçu par ses joueurs qui ouvrent le score à la demi-heure sur un coup de tête de l’attaquant international espagnol Alvaro Morata (1-0). Mais, juste avant le repos, Tottenham, via une frappe aussi puissante qu’étonnante du Danois Christian Eriksen, va jeter un froid à Stamford Bridge en rétablissant l’égalité (1-1). Le portier de Chelsea, Wilfredo Caballero, s’est, sur cette action montré bien maladroit.

La deuxième période va tourner à la catastrophe pour Eden Hazard et les siens qui seront littéralement assommés par le redoutable et efficace Dele Alli, auteur de deux buts en 5 minutes (61’ et 65’).

A 4 minutes de la fin, on va craindre le pire pour Eden Hazard suite à un tacle plutôt rude de Jan Vertonghen sur le tibia du n°10 des Blues. Pour ce geste, le défenseur belge aurait mérité l’exclusion. Il ne recevra même pas une carte jaune. Plus de peur que de mal pour le capitaine des Diables rouges qui terminera la rencontre.

Une qualification pour la prochaine Ligue des Champions semble désormais hors de portée des Blues. Il ne leur reste plus que la FA Cup pour sauver une saison plutôt décevante.