Del Piero adore De Bruyne : "Un des 4 meilleurs joueurs actuels !"

Huit buts et seize passes décisives uniquement en championnat : Kevin De Bruyne emmène avec brio le wagon belge en Premier League cette saison. Le Diable rouge, âgé de 28 ans, n'en finit plus de progresser et occupe un nouveau statut grâce à ce nouvel exercice très abouti avec Manchester City.

Les louanges pleuvent, et plus uniquement de ses partenaires. C'est souvent un signe. "Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar sont des monstres sacrés, ils attirent toute l'attention sur eux. A côté de cela, il y a des joueurs qui affichent une véritable profondeur, comme Kevin De Bruyne. A mes yeux, les quatre éléments que je viens de citer sont actuellement devant tous les autres !", a indiqué Alessandro Del Piero à Sky Sports.

Quand il s'agit de s'exprimer sur le haut niveau, l'Italien de 45 ans sait de quoi il parle. L'attaquant a disputé plus de 700 matches avec la Juventus Turin (pour pratiquement 300 buts), formation avec laquelle il a remporté le Calcio à huit reprises (dont deux annulées). Le buteur droitier a aussi, entre autres, empoché la Champions League 1995-1996 et la Coupe du monde 2006. Un monstre, lui aussi.