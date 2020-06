Défaites, blessures, tensions, rien ne va plus à Arsenal...

"C'est inacceptable. Nous ne sommes pas compétitifs."

Les mots sont durs, presque cassants. Pourtant ils sortent de la bouche de Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, d'ordinaire plutôt placide et réticent à critiquer ouvertement ses joueurs. Mais depuis la nouvelle défaite des Gunners, samedi contre le relégable Brighton, quelque chose semble cassé. Ce quelque chose qui pousse même le flegmatique entraîneur espagnol à vider son sac.

Face à Brighton, Arsenal a mené. A dominé, a contrôlé, puis s'est mis à douter. Et enfin, s'est écroulé. Un incessant refrain dans une infernale saison. La défaite concédée sur le gong contre les Seagulls samedi (2-1) est la 2e consécutive depuis la reprise. Et un nouveau coup de boutoir sur une cafetière de plus en plus bancale et prête à exploser.

"On a besoin de leadership, certains doivent passer un cap même quand les leaders naturels sont absents. C'est une chose qui doit être cultivée dans notre culture de club. Ils doivent comprendre l'importance de cette notion."

Autre déclaration rageuse d'Arteta après la déroute samedi après-midi. Autre signe que quelque chose ne tourne pas rond. Contre Brighton, le meilleur Gunner se nommait Bukayo Saka. 18 ans et à peine 30 matches professionnels dans les guiboles. Les leaders, eux, se cachent. Le disque Lacazette est rayé, Özil rouillé, David Luiz raillé. Et dans le vacillant sillage de ce dernier, c'est toute la défense qui est dépassée (41 buts encaissés, 13e défense du royaume!).

Face à Brighton, encore et toujours, Arsenal a symboliquement perdu bien plus que trois points. Elle a aussi vu vaciller Bernd Leno, son dernier rempart et rare bouclier fiable, gravement blessé. Le gardien allemand est venu garnir les rangs d'une infirmerie rouge et blanche bien remplie aux côtés des précieux Mari, Xhaka, Chambers et Torreira.

C'est bien simple, Arsenal n'a plus gagné en déplacement face à City, United, Liverpool, Chelsea ou Tottenham depuis 2015, soit 25 matches (15 défaites, 10 matches nuls). Sur ces 25 matches, les Gunners n'ont gardé leur cage inviolée qu'à une seule reprise. Tout un symbole.

Aujourd'hui Arteta et ses Gunners naviguent en plein doute, à la recherche d'une identité, d'un semblant de régularité ou de continuité.

Aujourd'hui, Arsenal n'est que 10e.

Aujourd'hui, Arsenal voit l'Europe dangereusement s'éloigner.

Aujourd'hui, Arsenal n'a tout simplement plus grand chose d'un grand.