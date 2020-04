Décès de l'ex-footballeur et commentateur irlandais Michael Robinson

L'ex-footballeur et commentateur irlandais Michael Robinson est décédé à 61 ans dans sa maison de Marbella en Espagne des suites d'un cancer de la peau diagnostiqué à l'automne 2018, a-t-on pu lire sur le compte Twitter de l'ancien joueur mardi.

L'ancien attaquant, passé notamment par Preston North End (1975-1979), Manchester City (1979-1980), Brighton & Hove Albion (1980-1983), Liverpool (1983-1984), et les Queens Park Rangers (1984-1986) dans le championnat anglais, et Osasuna (1987-1989) en Espagne. Il a par ailleurs totalisé 26 sélections et 5 buts en équipe nationale d'Irlande au cours de sa carrière de joueur., souffrait d'un cancer diagnostiqué à l'automne 2018.

Robinson s'était installé en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, après sa retraite de joueur, et s'était reconverti dans les médias, où il a "révolutionné la manière d'analyser le football", d'après le journal El Pais, ce mardi.

Il faisait partie du paysage audiovisuel espagnol, passé notamment par la Radio télévision espagnole, où il a commenté la Coupe du monde 1990, à la radio Cadena Ser, ainsi qu'à Canal+.