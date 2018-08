Début réussi pour Chelsea qui s'impose 0-3 chez Depoitre, Hazard à l'assist

Chelsea s’est facilement imposé 0-3 pour la première de Maurizio Sarri sur le banc des Blues. Aucun Belge n’est présent sur la pelouse en début de rencontre. Michy Batshuayi et Thibaut Courtois sont partis sous d’autres cieux, tandis qu’Eden Hazard prend place sur le banc. Du côté d’Huddersfield, Laurent Depoitre n’est pas titulaire.

C’est Chelsea qui va prendre le jeu à son compte. Fini l’ère Antonio Conte où l’on défend. Place au jeu et à la possession de balle. Si les Blues ne sont pas des plus convaincants en première période, la patte Sarri est déjà présente. Jorginho est titulaire à la pointe basse du triangle médian. À charge pour Kanté et Barkley d’épauler l’ancien de Naples.

Si Chelsea bafoue un peu dans son jeu, les Blues vont quand même ouvrir la marque via Kanté. Sur un centre de Willian, le Champion du Monde en titre, d’une volée croquée, ouvre le score (34ème).

Un score qui va changer peu avant la mi-temps. Jorginho y va lui aussi de son but sur pénalty (Alonso est fauché dans la surface par Schindler). Hormis une tête de Christophe Schindler sur la barre, Huddersfield n’a pas montré grand-chose pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, un Belge entre enfin sur la pelouse. Laurent Depoître remplace Alex Pritchard à la 45ème. Chelsea continue de dominer le match. Les hommes de Sarri vont finir par inscrire un 3ème et dernier but (81ème) via Pedro sur un assist d’Eden Hazard. Monté au jeu 5 minutes plus tôt, le capitaine des Diables se montrent déjà décisif (c'est son 40ème assist en Premier League).

Chelsea débute de la meilleure des manières sa saison en prenant les 3 points avant de recevoir Arsenal la semaine prochaine.