De retour de suspension, Nasri s'engage à West Ham pour six mois

Après avoir purgé sa suspension pour dopage, le Français Samir Nasri, 31 ans, a reçu un contrat de six mois à West Ham, avec option pour la saison prochaine, a communiqué le club anglais de Premier League lundi.



Samir Nasri, ancien joueur d'Arsenal et Manchester City, avait quitté la Premier League en 2017. Il avait été suspendu 18 mois pour dopage, jusqu'au 31 décembre 2018. Le milieu de terrain offensif était inactif depuis son départ d'Antalyaspor en janvier 2018.



D'abord suspendu six mois pour avoir bénéficié d'une perfusion intraveineuse de vitamines, méthode prohibée par l'Agence mondiale antidopage (AMA), l'international français avait finalement vu sa suspension allongée à 18 mois de manière rétroactive par l'UEFA.



L'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA avait en effet fait appel de cette sanction, qui débutait rétroactivement en juillet 2017. L'ancien joueur de l'OM a du ainsi patienter jusqu'à la fin de cette année civile. West Ham occupe la 11e place en Premier League avec 27 points en 20 rencontres.