Suite de la 28e journée de Premier League ce dimanche avec, entre autres, un affrontement intéressant (et important) et Everton et Manchester United.

Après trois minutes, De Gea a fait une toute grosse boulette face aux Toffees. Le portier espagnol de Man United tarde à dégager le ballon et finit par se faire contrer par Calvert-Lewin. Une bien mauvaise manière d’entamer une rencontre.