De Bruyne "va mieux" mais ne jouera pas contre Burnley

C'est sans Kevin De Bruyne que Manchester City affrontera Burnley dimanche. Le Diable Rouge souffre d'une blessure musculaire depuis le week-end dernier. "Il n'est pas encore prêt. Il va mieux mais il n'est pas encore prêt", a déclaré l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, à propos de KDB vendredi en conférence de presse.

De Bruyne est sorti à la 38e minute lors du match de Premier League contre Tottenham à cause d'une blessure musculaire samedi dernier. Il a manqué le derby mancunien que les Skyblues ont remporté mercredi à Old Trafford.

Kevin De Bruyne, 27 ans, a été contrarié à plusieurs reprises depuis le début de la saison. D'abord écarté entre mi-août et mi-octobre pour une blessure au ligament latéral externe du genou droit, il avait ensuite manqué plusieurs semaines de compétition entre début novembre et mi-décembre. En mars, il a une nouvelle fois été freiné dans son élan à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Cette saison, il n'a joué que 30 matches toutes compétitions confondues pour son club, marquant 5 buts et délivrant 10 assists.

Manchester City est en tête de la Premier League avec 89 points en 35 matches, 1 de plus que Liverpool, qui reçoit Huddersfield Town vendredi soir.