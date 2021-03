De Bruyne qui rit, Dendoncker qui pleure : City s'offre une 21e victoire consécutive contre les Wolves

Alors que Wolverhampton se déplaçait sur le terrain de Manchester City avec la timide intention d'enrayer l'infernale spirale positive des Skyblues (20 victoires consécutives toutes compétitions confondues !), les Wolves ont longtemps cru tenir le bon bout mais ont finalement dû céder (4-1).

La faute à un but contre son camp de l'infortuné Diable rouge, Leander Dendoncker. A la lutte avec Sterling sur un centre au cordeau côté droit de Mahrez, le Belge s'est jeté pour dévier le ballon mais a finalement trompé son propre gardien. Un but, qui a eu le don de lancer Kevin de Bruyne et les Cityzens sur les bons rails...

On a alors cru qu'ils allaient surdominer la rencontre comme ils en ont pris l'habitude depuis quelques mois mais l'héros inattendu Conor Coady a surgi sur coup-franc pour inscrire son tout premier but en Premier League et remettre les compteurs à égalité.

1-1, City allait-il flancher contre Wolverhampton ? Oh que non, Gabriel Jesus s'est chargé de redonner l'avance aux Skyblues en fin de match avant que Mahrez et le même Jesus ne donnent au score son allure finale.

4-1, City s'est fait peur mais rafle finalement une 21e(!) victoire consécutive toutes compétitions confondues. Et tout doucement, on se dit que dans les travées de l'Etihad Stadium on peut commencer à sabrer le champagne...