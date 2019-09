De Bruyne prêt à rejoindre Kompany à Anderlecht quand il aura "fini à City"

Kevin De Bruyne a une nouvelle fois épaté les observateurs avec une prestation quatre étoiles – trois assists et un but – contre l’Ecosse, ce lundi. Quelques heures plus tard, il a évoqué son lien avec Vincent Kompany et son avenir professionnel. Des déclarations qui vont faire plaisir aux fans d’Anderlecht.



"J’espère que sa carrière sera juste aussi incroyable à Anderlecht que ce qu’elle a été à City. Je lui ai dit de garder une place pour moi dans son équipe dans un an ou dans sept ans, quand j’aurais fini ici", déclare KDB dans une interview accordée à The Sun. "S’il le fait, alors je connais déjà ma prochaine destination, mon prochain boulot", ajoute le médian, dont le contrat avec les Cityzens se termine en 2023.



Les deux hommes se côtoient en équipe nationale depuis 2010. De Bruyne est un proche de Vince The Prince et il le tient en haute estime. Si le maestro de Drongen évolue à City, c’est en grande partie grâce à l’emblématique défenseur. Le N.7 des Diables avait, par exemple, été l’un des premiers à être mis au courant du come-back de Kompany au Sporting.



KDB avec la vareuse d’Anderlecht, voilà qui a de quoi faire saliver les fans du club bruxellois. Mais ils vont devoir se montrer patient. Vu le niveau actuel de De Bruyne, il est loin d’avoir fini son job à City.