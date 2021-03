De Bruyne marque à nouveau et s’offre un doublé pour enfoncer Southampton

Le Diable rouge, qui n’avait marqué qu’une fois en 2021, a ouvert le score à la 15e minute en reprenant promptement un ballon repoussé dans l’axe par le gardien adverse. Cette avance n’aura duré que dix minutes pour les Cityzens vu que James Ward-Prowse a égalisé à 1-1 dix minutes plus tard sur penalty.

Trois semaines après son retour de blessure, Kevin De Bruyne a retrouvé le bonheur de faire trembler les filets mercredi lors du match qui oppose Manchester City à Southampton en Premier League. Et le Diable rouge ne s’est pas contenté de marquer une fois. Il a planté un doublé et contribué au succès 5-2 de son équipe, de nouveau victorieuse après le revers face à Manchester United le week-end dernier.

Un but qui n’a pas fait douter l’équipe de Pep Guardiola. Riyad Mahrez a animé la fin de mi-temps en profitant d’abord d’une erreur adverse pour faire 2-1 (40e) avant de frapper sur le poteau et de permettre – grâce au rebond – à Ilkay Gündogan de faire 3-1 (45e+3).

Au retour des vestiaires, le festival de buts s’est poursuivi avec un deuxième but pour Gündogan (55e) puis la réduction de l’écart signée Adams (56e). Place ensuite au second but de Kevin De Bruyne, auteur du 5-2 à la 59e minute grâce à une jolie percée dans le rectangle.

Décisif pour la 21e fois de la saison (5 buts et 16 assists), De Bruyne a finalement rejoint le banc à la 72e minute pour un repos bien mérité.

Au classement de Premier League, Manchester City domine les débats avec 68 points, 14 de plus que Manchester United qui compte un match en moins.

