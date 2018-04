De Bruyne : "Le plus difficile n'est pas de gagner, mais de continuer à gagner"

Champion d’Angleterre 2017-2018 et vainqueur de la League Cup cette saison avec Manchester City, Kevin De Bruyne est revenu sur la réussite de sa formation sur le site internet des Cityzens. Le médian belge de 26 ans espère que ce titre en appellera d’autres.

"Nous souhaitons remporter d’autres titres, c’est ce que le club a imaginé au vu du recrutement de jeunes joueurs. Ce n’est pas un hasard si les joueurs recrutés ont un âge similaire, nous voulons construire ce groupe ensemble. Le sentiment au sein du noyau est super bon. Nous avons adoré notre saison, mais il reste du travail afin de remplir d’autres objectifs à l’avenir. Dans le football, le plus difficile n’est pas de gagner, mais de continuer à gagner", a précisé le Diable rouge, auteur de 11 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

La belle saison du club anglais est celle d’une équipe, mais aussi celle d’un entraineur, Pep Guardiola. "C’est un des meilleurs entraineurs au monde, tout le monde le sait. Faire partie d’un groupe entrainé par lui ne peut que nous aider à nous développer. Il est arrivé il y a deux ans et il a changé notre manière de jouer. Nous nous sommes développés ensemble et cette saison est une récompense pour le travail effectué. Nous voulons poursuivre et devenir encore plus forts. J’espère que ce titre en Premier League sera le premier d’une longue série. Naturellement, aller encore plus loin en Champions League est aussi un objectif", a conclu De Bruyne.