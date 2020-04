De Bruyne, le 'playmaker' parfait : "Je préfère les assists aux buts"

Lorsqu'un élément qui voit le jeu avant tout le monde (Kevin De Bruyne) rencontre le probable meilleur tacticien du monde (Pep Guardiola), ça ne peut que faire des étincelles.

Huit buts et seize passes décisives uniquement en championnat : KDB a encore régalé cette saison (et elle n'est peut-être pas terminée), en Premier League et ailleurs. Son niveau est épatant, il impressionne partout où il passe (souvenez-vous de son but et de sa passe décisive face au Real Madrid). Le médian belge, c'est surtout un élément qui fait jouer les autres (un playmaker comme disent les Britanniques). Il le sait, il l'assume. "J'ai toujours préféré donner des assists plutôt que marquer des buts moi-même. Ca me procure un autre sentiment, je ne sais pas comment l'expliquer", indique-t-il sur le site de Goal.

--------------------

--------------------

L'ancien de Genk et de Wolfsburg a déjà remporté huit trophées avec Manchester City, dont deux fois le championnat. Restera-t-il chez les Cityzens si la formation mancunienne venait à être interdite de Coupe d'Europe durant deux saisons ?

Imaginez un instant notre compatriote plaque tournante du Real Madrid, aux côtés d'Eden Hazard, ou du FC Barcelone par exemple... Il faut rêver dans la vie.