De Bruyne après son but à Leicester : "Un peu raide mais heureux d'être de retour"

Après avoir connu cinq longs mois de galère suite à l’enchaînement de deux vilaines blessures aux genoux (le droit mi-août puis le gauche début novembre), Kevin De Bruyne a retrouvé le sourire mardi soir en inscrivant le premier but de sa saison lors de la victoire de Manchester City sur la pelouse de Leicester (1-1, 1-3 aux tirs-au-but) en quart de finale de la League Cup. Un bel enchaînement ponctué par une jolie frappe sèche qui a prouvé que le Diable Rouge, remplacé à vingt minutes de la fin du temps réglementaire, était prêt à reprendre sa place de maestro.

"J’ai été absent tant de temps que jouer 70 minutes est un très bon signe pour moi, s’est réjoui KDB sur le site officiel du club. C’était un peu difficile après avoir été sur le flanc pendant presque cinq mois. Je me sens un peu raide mais je suis heureux d’être de retour pour aider l’équipe. Le match était un peu compliqué car beaucoup de joueurs n’avaient pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison (Arijanet Muric, Nicolas Otamendi, Eric Garcia, Oleksandr Zinchenko, Phil Foden, Brahim Diaz, ndlr). Mais nous avons bien joué et pratiqué un jeu ouvert. Et nous sommes en demi-finale. C’est bien car, évidemment, nous voulons gagner des titres."

Et le natif de Drongen de conclure en tirant un grand coup de chapeau à Muric, le jeune gardien suisse de 20 ans qui a brillé en stoppant notamment les deux derniers tirs-au-but des Foxes : "Il a un sang-froid incroyable et a fait ce qu’il avait à faire. C’est un beau moment pour lui."