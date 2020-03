De Bruyne 2e meilleur joueur actuel selon son équipier Gundogan

Les joueurs belges ont la cote sur la planète foot. Eden Hazard, Vincent Kompany et Romelu Lukaku partis d'Angleterre, c'est Kevin De Bruyne qui se charge d'illuminer les pelouses de Premier League (derrière Liverpool, il est vrai).

Huit buts, seize passes décisives, l'ancien élément du Racing Genk et de Wolfsburg épate. Les louanges sont régulières : "Il mérite un Ballon d'Or", s'emballe Sacha Kljestan ; "Quand il frappe, il casse le but", se marre Benjamin Mendy ; "C'est l'un des meilleurs au monde", s'émerveille Bernardo Silva. Quelques exemples seulement, dont les deux derniers cités qui côtoient le Belge et peuvent donc apprécier ses qualités tous les jours.

Questionné au sujet des trois meilleurs joueurs du monde actuellement, Ilkay Gundogan, médian de Manchester City également, a établi cet ordre : 1. Lionel Messi, 2. Kevin De Bruyne, 3. Kylian Mbappé. Une nouvelle belle reconnaissance pour le Diable rouge de 28 ans.

L'Allemand Gundogan est d'ailleurs visiblement charmé par les joueurs belges. "Un équipier exceptionnel, un grand joueur, un ami. L’équipier le plus motivant que j’ai rencontré. C’était un super leader, sur le terrain et en dehors", déclarait-il au sujet de Kompany en début de saison.