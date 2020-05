David Luiz veut retourner à Benfica pour y terminer sa carrière

Le défenseur brésilien d'Arsenal David Luiz a répété son souhait de pouvoir encore jouer avec Benfica et y terminer sa carrière, dimanche sur le site du club lisbonnais.

Luiz a joué à Benfica entre 2007 et 2011 et remporté un titre de champion et trois coupes nationales.

"J'ai toujours dit que j'aimerais mettre fin à ma carrière à Benfica. Dans le football, tout change, ce qui est vrai aujourd'hui, est un mensonge demain, mais mon sentiment ne change pas. J'aime Benfica. Mon rêve est d'entrer sur le terrain de l'Estadio da Luz sous leurs couleurs. Pour tout ce que j'ai vécu et ressenti, pour ce qu'est Benfica dans ma vie et dans mon histoire, pour tout, Benfica est plus grand que n'importe quel joueur", a confié le joueur de 33 ans.

Après son départ de Benfica, David Luiz a joué à Chelsea (février 2011-juillet 2014), au Paris Saint-Germain (2014-2016), à Chelsea (2016-2019) avant de rejoindre Arsenal en août dernier. Il y est sous contrat jusqu'en juin 2021.