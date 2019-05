David Luiz prolonge son contrat à Chelsea

Le défenseur de Chelsea David Luiz a paraphé un nouveau contrat en faveur du club de Premier League. Le Brésilien de 32 ans est désormais lié aux Blues jusqu'en juin 2021, a annoncé la formation londonienne vendredi sur son site.

"Je suis tellement heureux ici ainsi que d'avoir la chance de rester. J'adore le club et j'ai toujours l'ambition d'un jeune joueur", a déclaré l'international brésilien, encore auteur d'un sauvetage décisif sur sa ligne jeudi soir en demi-finales retour de l'Europa League contre l'Eintracht Francfort.

Chelsea, grâce à un penalty décisif d'Eden Hazard lors de la séance de tirs au but, s'est qualifié pour la finale de la seconde compétition européenne au bout de la nuit jeudi. "Cela signifie beaucoup d'atteindre une nouvelle finale continentale et nous avons encore la possibilité de terminer dans le top-3 en championnat. Je vais continuer à essayer de faire de mon mieux pour aider l'équipe."

Arrivé à Benfica en 2007, Luiz a ensuite rejoint Chelsea en janvier 2011. Trois saisons et demi plus tard, il a disputé deux exercices au Paris Saint-Germain (2014-2016) avant de revenir chez les Blues à la faveur du dernier jour du mercato estival 2016. Cette saison, il a disputé 48 rencontres, dont 35 de Premier League, marquant 3 buts et délivrant 2 assists. Il compte aussi 246 apparitions sous le maillot londonien (18 buts).

Vainqueur de la Ligue des champions (2012) avec Chelsea, il affiche un titre de champion d'Angleterre (2017), une FA Cup (2012) et une Europa League (2013) à son palmarès. Il aura l'occasion d'accrocher une seconde Europa League en cas de victoire contre Arsenal en finale, prévue à Bakou le 29 mai.