Danny Welbeck inscrit une magnifique bicyclette, 23 mois après son dernier but en Premier League

Certains ont presque oublié son existence, il semble qu’il ait voulu remédier à ce (triste) constat. Danny Welbeck (29 ans) s’est rappelé au bon souvenir des fans de la Premier League en inscrivant une superbe bicyclette décisive contre Norwich (2-1). Les autres buts sont venus des pieds de Buendia et Dawson. Kabasele a joué l'ensemble de la rencontre alors que Watford a fait un pas vers le maintien avec trois précieux points.

Alors qu’il était promis à une grande carrière, Welbeck a connu beaucoup de blessures et des absences de très longue durée. Après avoir été brillant à ses débuts avec Manchester United, il a connu des périodes compliquées. Il a malgré tout évolué cinq saisons avec Arsenal pour un total de 32 buts… Il évolue à Watford depuis 2019 et y a connu de nouvelles longues blessures.

Il n’avait plus inscrit le moindre but depuis août 2018… une éternité pour un tel joueur ! Souhaitons-lui que ce superbe but soit un élément déclencheur pour la suite de sa carrière.