Crystal Palace, la solution de secours pour Batshuayi ?

Entre Michy Batshuayi et Valence, l'union n'aura pas été aussi belle qu'espérée. Après une demi-saison, le club espagnol souhaite mettre fin au prêt de l'attaquant des Diables. Chelsea, conscient de la situation, a exploré plusieurs options et pourrait recaser Batsman à Crystal Palace, annonce Het Laatste Nieuws.



Performant avec Dortmund et en Coupe du Monde mais toujours barré à Chelsea, Batshuayi a découvert un nouveau championnat : la Liga. Malheureusement, son rendement n'est pas au niveau attendu par Valence : 20 apparitions et 961 minutes pour 3 buts. Sa première réalisation lui a permis de devenir le premier joueur du siècle à marquer en Premier League, en Ligue 1, en Bundesliga et en Liga.



Cette performance unique risque d'être le seul temps fort de l'expérience espagnole de l'ancien joueur du Standard. Valence devrait renvoyer Michy a l'expéditeur rapidement.



A Chelsea de trouver une solution pour offrir du temps de jeu durant la deuxième partie de saison. Le Monaco de Thierry Heny, l'AS Rome, l'AC Milan et Marseille, où il a laissé de bons souvenirs, seraient prêts à l'accueillir. Mais selon Het Laatste Nieuws, les Blues ont proposé les services de leur buteur à Crystal Palace.