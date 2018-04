Crystal Palace, avec Benteke, s'éloigne de la zone rouge

Crystal Palace s'est imposé à domicile (3-2) face à Brighton samedi lors de la trente-quatrième journée de Premier League. Les coéquipiers de Christian Benteke, monté au jeu à la 71ème alors que le score était déjà acté, sont seizièmes (34 points) et prennent six points d'avance sur la première équipe relégable, Southampton.

Tous les buts ont été inscrits en première période dans cette rencontre. Wilfried Zaha (5ème) et James Tomkins (14ème) ont donné une avance de deux buts aux locaux avant que Glenn Murray ne réduise le score quatre minutes plus tard. L'attaquant ivoirien Wilfried Zaha (24e) a ensuite inscrit son deuxième but de l'après-midi mais l'ancien brugeois José Izquierdo (34e) remettait une nouvelle fois son équipe au contact de son adversaire. Finalement, Brighton, treizième au classement, ne parvenait pas à revenir au score et enchaînait un quatrième match sans victoire.

Huddersfield, pour sa part, a obtenu les trois points de la victoire dans le temps additionnel face à Watford (1-0). Les coéquipiers de Laurent Depoitre, monté au jeu à la 71ème, se sont imposés grâce à un but de Tom Ince à la 91ème. Christian Kabasele est resté toute la rencontre sur le banc des visiteurs. Au classement, Huddersfield (35 points) est quatorzième tandis que Watford (37 points) est douzième.

À noter également que Burnley s'est imposé à domicile, sans Steven Defour toujours blessé, face à Leicester (2-1). Burnley (52 points) est septième, Leicester huitième (43 points).