Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Mauro Icardi… puissance 4 !

Ce week-end a été le théâtre d’un fait assez rare : trois joueurs du top 5 européen ont inscrit un quadruplé !

Tout débute samedi soir avec la réception de Watford par Liverpool. L’étincelant Mohamed Salah sort de sa boite à quatre reprises et inscrit ses 25e, 26e, 27e et 28e buts de la saison en Premier League. L’international égyptien, que les Diables rouges affronteront amicalement en juin prochain, a aussi délivré l’assist sur le cinquième but des Reds face aux Hornets (5-0).