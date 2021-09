Cristiano Ronaldo contraint de déménager à cause… de moutons, Patrice Evra se moque gentiment du Portugais

Cristiano Ronaldo, auteur de débuts tonitruants avec Manchester United, est réputé pour entretenir une condition physique parfaite malgré ses 36 ans. Régime alimentaire, musculation, détente : le Portugais ne laisse rien au hasard.

Débarqué avec sa famille dans la campagne mancunienne il y a peu, Ronaldo aurait déjà décidé de déménager. La cause ? Des moutons trop bruyants viendraient perturber le sommeil du quintuple Ballon d’or. "Bien que la propriété soit magnifique et nichée dans des champs vallonnés et des bois, elle était également proche des moutons qui sont très bruyants tôt le matin", aurait affirmé une source au quotidien anglais "The Sun". Et comme Cristiano Ronaldo ne plaisante pas avec le sommeil et la récupération, il aurait décidé de déménager… loin des moutons.

Cet événement aussi improbable que cocasse a fait réagir le grand ami du Portugais Patrice Evra, avec qui il a joué chez les Red Devils de 2006 à 2009. Connu pour son humour, l’ex-international français a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle on aperçoit "Tonton Pat" sur un bateau avec des moutons, avec la légende suivante : "Ne t’inquiète pas mon frère Cristiano, je déplace mes moutons loin de chez toi". "I love this game !"