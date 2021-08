Cristiano Ronaldo avec le numéro 7 à Manchester United ? Ce ne sera pas simple

A l’instar de George Best, Eric Cantona ou David Beckham, le numéro 7 de Manchester United est intimement lié à Cristiano Ronaldo. Sous l’impulsion de son entraineur, Sir Alex Ferguson, le portugais avait choisi et brillé avec le chiffre mythique lors de son premier passage anglais entre 2003 et 2008.

A l’annonce surprise de son retour, les supporters mancuniens (et les trésoriers du club) rêvaient sans doute de pouvoir à nouveau acquérir le maillot de leur idole floqué du " seven ". Malheureusement, si le numéro du quintuple ballon d’or n’est toujours pas connu, il lui sera compliqué de récupérer son bien. A l’instar de Messi au PSG, il faudra peut-être s’habituer à voir CR7 ne plus être tout à fait CR7.

En effet, le règlement du championnat anglais stipule qu’aucun changement de flocage n’est autorisé une fois la première journée disputée (trois journées ont déjà été jouées). Edison Cavani, enregistré avec le numéro fétiche, devrait donc le conserver toute la saison.

Mais il reste plusieurs scénarii envisageables.

Premièrement, le moins probable, Manchester United pourrait demander une dérogation – sous forme de faveur – à la fédération anglaise mais un feu vert serait une première historique.

Deuxièmement, un départ de l’attaquant uruguayen libèrerait le numéro convoité. Même si on parle d’un intérêt du FC Barcelone dans les dernières heures du mercato, cette hypothèse semble peu probable.

Troisièmement, un scénario – sous forme de chaises musicales – qui profiterait du départ de Daniel James vers Leeds. Annoncé aujourd’hui, le transfert du Gallois a libéré le numéro 21. Un numéro déjà porté par le meilleur attaquant de l’histoire du PSG en sélection. Sous réserve – à nouveau – d’une autorisation de la FA, Cavani pourrait ainsi accepter de le récupérer et ainsi laisser sa vareuse à son nouvel équipier.

Et enfin, quatrième scénario, le plus alambiqué, verrait Ronaldo porté son numéro uniquement en Ligue des Champions. Le règlement européen ne précisant pas qu’un joueur se doit d’évoluer avec le même matricule qu’en championnat.