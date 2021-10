Cristian Benteke récidive face à Newcastle et s'offre un 2e but en Premier League cette saison (vidéo)

Semaine prolifique pour Christian Benteke en Premier League. Après avoir ouvert son compteur but de la saison lundi contre Arsenal, l'avant-centre belge s'est offert un deuxième but avec Crystal Palace lors de cette campagne 2021-2022. L'attaquant des Eagles a fait mouche à la 57e minute de jeu pour signer le 84e but de sa carrière en Premier League. Trouvé au deuxième poteau par un centre de Tyrick Mitchell, Benteke a fait parler sa puissance et son jeu de tête pour impacter parfaitement le ballon du front et faire 1-0.

Malheureusement pour Crystal Palace, Callum Wilson s'est chargé de faire 1-1 en faveur de Newcastle d'une jolie retournée (65e). 1-1, ce sera également le score final. Benteke avait pourtant fait trembler les filets en fin de match (87e) mais le VAR est intervenu pour annuler ce but. Les Eagles sont donc toujours à la recherche d'une victoire après 1 défaite et 4 partages consécutifs.

Crystal Palace est 15e avec 9 points. Newcastle avant-dernier avec 4 unités.