Coronavirus : Un record de 16 tests positifs au Covid-19 en Premier League

Un record de 16 tests positifs au Covid-19 ont été enregistrés lors de la dernière vague de tests en Premier League, a annoncé cette dernière lundi.

Entre le lundi 9 novembre et le dimanche 15 novembre, 1.207 joueurs et membres de staffs ont été testés. Avec 16 cas positifs, le championnat connaît un record depuis le début de la saison. Jusqu'ici, la Premier League avait eu un maximum de dix tests positifs sur une semaine, entre le 21 et le 27 septembre. La semaine passée, quatre personnes, sur 1.646 testées, avaient appris qu'elles étaient positives.

Les joueurs et membres de staffs positifs vont à présent s'isoler pour une période de dix jours. La Premier League ne dévoile pas les noms des personnes positives.