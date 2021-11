Conte et sa soif de victoires, les remèdes idéaux pour soigner un Tottenham dépressif

Après les expériences décevantes José Mourinho et Nuno Espirito Santo, Tottenham a choisi de repartir sur de nouvelles bases. Des bases très solides. Les Spurs ont frappé un grand coup avec l’arrivée d’Antonio Conte sur leur banc, l’un des entraîneurs les plus victorieux des dernières saisons.

Gagner, c’est justement ce dont Tottenham a le plus besoin en ce moment. Le club londonien court après un succès en Premier League depuis 1961, une éternité. Son dernier titre, l’EFL Cup, remonte quant à lui à 2008.

Les Spurs ne pouvaient donc pas faire meilleur choix en engageant un entraîneur boulimique de titres. Depuis ses trois Scudetti avec la Juventus, Antonio Conte est parvenu à imposer sa vision déterminée à Chelsea, où il a remporté une Premier League et une FA Cup, puis à l’Inter où il a restitué un titre aux Nerazzurri après 11 ans de déceptions.

Un exploit après de 9 ans de domination turinoise que Tottenham aimerait transposer outre-manche. Fabio Paratici, ancien dirigeant de la Juve et désormais directeur sportif chez les Spurs, connaît bien Conte et n’a donc pas hésité une seule seconde avant de l’appeler.

"J’ai hâte de commencer à travailler pour transmettre à l’équipe et aux supporters la passion, la mentalité et la détermination qui m’ont toujours distingué, en tant que joueur et entraîneur", a déclaré Conte en guise de présentation.

