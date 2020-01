Connexion belge en Premier League : Dendoncker et Praet marquent simultanément dans 2 matches différents

Les Belges se sont encore montrés décisifs en Premier League ce week-end. Dennis Praet et Leander Dendoncker ont tous deux inscrit un but pour leur équipe respective aux alentours du quart d’heure de jeu. A la 14e minute précisément, pour l’un comme pour l’autre. Les deux rencontres sont toujours en cours.

Dennis Praet a ouvert le score pour Leicester, bien servi par Jamie Vardy il a poussé le ballon au fond des filets. Mais Southampton a rapidement égalisé (Armstrong 19'), 1-1. Jamie Vardy a cru donner l'avantage aux siens peu après la demi-heure mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu. Et assez logiquement Southampton a pris l'avantage à une dizaine de minutes de la fin avec un but de Ings, quatre minutes après la montée au jeu de Moussa Djenepo. Leicester y a cru une nouvelle fois en fin de rencontre mais le but de Jonny Evans a lui aussi été annulé pour hors-jeu. Le score final est donc de 1-2 rendant quelque peu anecdotique le but de notre compatriote.

Contrairement à celui de Dendoncker (Wolverhampton) qui s’est lui montré attentif sur un corner pour égaliser face à Newcastle. Almiron avait ouvert le score pour les Magpies dès la 7e minute. Un partage donc entre les deux équipes.