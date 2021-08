Le football est de retour en Angleterre. À une semaine de la reprise de la Premier League, Manchester City et Leicester se retrouvent à Wembley pour la Community Shield.

C’est le traditionnel rendez-vous d’avant-saison. Le champion en titre et le dernier vainqueur de la FA Cup ont rendez-vous dans le temple du football. Dernier vainqueur de la Premier League, Manchester City sera bien évidemment favori de la rencontre et même si le club pouvait compter sur Kevin De Bruyne, de retour à l’entraînement depuis une semaine, il n'est pas présent sur la feuille de match.

De son côté, Leicester doit sa présence sur la pelouse de Londres à sa victoire en finale de la FA Cup grâce à un but fantastique de Youri Tielemans face à Chelsea. Le Diable rouge pourra compter sur deux de ses compatriotes Timothy Castagne et Dennis Praet mais également sur les nouvelles recrues des Foxes que sont Patson Daka, Boubakary Soumaré et Ryan Bertrand.

Leicester tentera de remporter sa deuxième Community Shield alors que les Skyblues en comptent déjà six dans leur armoire à trophées. L’an dernier, Arsenal s’était imposé aux tirs au but face à Liverpool.