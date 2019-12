Clap 300 pour Jan Vertonghen avec Tottenham, qui renverse Brighton dans la grisaille londonienne

En disputant toute la rencontre face à Brighton lors du Boxing Day ce jeudi, Jan Vertonghen a atteint le cap des 300 rencontres sous le maillot de Tottenham. Jan Vertonghen, 32 ans, a rejoint Tottenham en 2012, en provenance de l'Ajax Amsterdam. Les Spurs, menés 0-1 à la pause, se sont finalement imposés 2-1.

Deux autres Diables Rouges ont participé à la rencontre : Toby Alderweireld a joué tout le match, alors que Leandro Trossard est monté à la 76ème minute pour Brighton.

Harry Kane pensait avoir donné l'avantage à Tottenham à la 24ème minute, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu. C'est donc Brighton qui a pris l'avantage, grâce à un coup de tête d'Adam Webster (37' 0-1).

Les Spurs ont renversé la situation en seconde période. D'abord en égalisant grâce à Harry Kane, malgré un bel arrêt de l'ancien Brugeois Mathew Ryan (53' 1-1). Puis en prenant les devants suite à un superbe but de Dele Alli. Le milieu de terrain a conclu un mouvement collectif par un lob hors de portée de Mathew Ryan (72' 2-1).

Avec ce succès, Tottenham, 29 points, remonte provisoirement en cinquième position. Brighton, 20 points, est treizième.

Lors de ses 300 rencontres avec les Londoniens, Jan Vertonghen a inscrit 13 buts, délivré 7 assists, reçu 43 cartons jaunes et 3 cartes rouges. Il totalise 221 rencontres (8 buts) en Premier League, 24 rencontres (1 but) en Champions League, 32 rencontres (2 buts) en Europa League, 11 rencontres (1 but) en FA Cup et 12 rencontres (1 but) en League Cup.

Le Diable Rouge attend toujours un premier trophée avec les Spurs. La deuxième place atteinte en 2017 constitue le meilleur résultat du club en Premier League depuis son arrivée. Il a aussi disputé la finale de la League Cup en 2015, perdue contre Chelsea, et la finale de la Champions League en 2019, perdue contre Liverpool.